Yolcu seçen taksiciye trafikten men ve para cezası

İstanbul'da taksi tartışması devam ediyor.

Beşiktaş'ta yolcu seçen taksi şoförünün izinsiz çalıştığı tespit edilmesi üzerine bin 823 lira para cezası kesildi.

Taksi sürücüsünün Türk yolcu yerine yabancı uyruklu yolcuları aldığı iddia edilmesine üzerine polis harekete geçti. 34 TBR 70 plakalı taksi şoförünün F.E. olduğunu tespit edildi.

TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI

Yapılan kontroller sonucu sürücü F.E.'ye "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden bin 823 TL ceza kesildi.

Taksi ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.