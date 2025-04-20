Yolcu taşımacılığına sıkı denetim

Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yoğun denetimlerini sürdürüyor.



Başta ticari taksiler olmak üzere yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde takograf kayıtları titizlikle incelenirken, kapasite üzerinde yolcu taşıdığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan kontrollerde alkol denetimleri de gerçekleştirildi.



Ekiplerin denetimlerinin önümüzdeki dönemde daha da artacağı öğrenilirken yolcu güvenliği ve trafik disiplini açısından özel bir hassasiyet gösterileceği belirtildi.