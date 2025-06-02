Yolcu treni, hemzemin geçitte minibüse çarptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

Yolcu treni, hemzemin geçitte minibüse çarptı

Eskişehir-Denizli seferini yapan 7617833 sefer sayılı yolcu treni, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin Kumalar Sokağı'ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte, M.Ç.'nin kullandığı minibüse çarptı.

Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...