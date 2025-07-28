Yolcu uçağında uyuşturucu operasyonu

Rotterdam-Kayseri seferini yapan uçakta bulunan bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde olduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Uçağın Kayseri Havalimanı'na inmesiyle birlikte narkotik köpeği ile birlikte uçakta arama yapan polis ekipleri; bir yolcunun üzerinde iki gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.