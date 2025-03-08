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Yolcudan fazla ücret alan taksiciye ceza

İstanbul Fatih'te sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yolcusundan fazla ücret alan taksi şoförüne 11 bin 434 lira idari para cezası verildi.

Yolcudan fazla ücret alan taksiciye ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 6 Mart'ta Ankara Caddesi'nde bir şoförünün yolcusundan fazla ücret talep ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlattı.

Kimliği tespit edilen sürücü C.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanununa göre 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, taksi, çalışma ruhsatı askıya alınarak 3 gün süreyle trafikten men edildi.

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