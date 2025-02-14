Yolcular kavga etti, pilot uçağı Erzurum'a indirdi

Antalya-Astana seferini yapan yolcu uçağı, Ukraynalı karı koca ve Kazakistanlı iki kadın arasında çıkan kavga nedeniyle Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

Yolcular kavga etti, pilot uçağı Erzurum'a indirdi

Pegasus Hava Yollarına ait Antalya-Astana seferini yapan uçakta yolcular arasında kavga çıktı. Pilot kavga üzerine uçağı saat 02.00 sularında Erzurum Havalimanı'na indirdi.

Kavgaya karışan Ukraynalı karı koca ile Kazakistanlı 2 kadın birbirlerinden şikayetçi oldu. Havalimanına gelen ekiplerce alınan 4 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliğine götürülen 4 kişinin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan yolcuları bırakan , yeniden havalanarak seferine devam etti.

Yolcular kavga etti, pilot uçağı Erzurum'a indirdi - 1

Öne Çıkan Video

İran'ın 'kanlı' plajında şiddetli yağış

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...