Yolcular kavga etti, pilot uçağı Erzurum'a indirdi
Antalya-Astana seferini yapan yolcu uçağı, Ukraynalı karı koca ve Kazakistanlı iki kadın arasında çıkan kavga nedeniyle Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.
Pegasus Hava Yollarına ait Antalya-Astana seferini yapan uçakta yolcular arasında kavga çıktı. Pilot kavga üzerine uçağı saat 02.00 sularında Erzurum Havalimanı'na indirdi.
Kavgaya karışan Ukraynalı karı koca ile Kazakistanlı 2 kadın birbirlerinden şikayetçi oldu. Havalimanına gelen ekiplerce alınan 4 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.
Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliğine götürülen 4 kişinin işlemleri devam ediyor.
Öte yandan yolcuları bırakan uçak, yeniden havalanarak seferine devam etti.
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