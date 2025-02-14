Yolcular kavga etti, pilot uçağı Erzurum'a indirdi

Pegasus Hava Yollarına ait Antalya-Astana seferini yapan uçakta yolcular arasında kavga çıktı. Pilot kavga üzerine uçağı saat 02.00 sularında Erzurum Havalimanı'na indirdi.

Kavgaya karışan Ukraynalı karı koca ile Kazakistanlı 2 kadın birbirlerinden şikayetçi oldu. Havalimanına gelen ekiplerce alınan 4 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.



Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliğine götürülen 4 kişinin işlemleri devam ediyor.



Öte yandan yolcuları bırakan uçak, yeniden havalanarak seferine devam etti.