Yolculara kızan şoför, hak otobüsünü dakikalarca bekletti: Psikolojim bozuldu

Ankara’da dolu olan halk otobüsüne yolcu olmak isteyen şoför ile yolcular arasında tartışma yaşandı. Yolculara kızan şoför, otobüsü dakikalarca bekletti.

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde özel bir halk otobüsünün şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı.

Halk otobüsü şoförü, durakta bekleyen yolcuları almak isteyince otobüsteki vatandaşlar içeride yer olmadığını belirterek buna tepki gösterdi.

Yolcularla tartışan şoför "Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum, polis çağırın. Aşağıdaki yolcuları hiç düşünmüyorsunuz" diye konuştu.

Yolcular, işe geç kaldıklarını belirterek otobüsü hareket ettirmesi için uzun süre şoförü ikna etmeye uğraştı.

Çabalar sonucunda ikna olan şoför, daha sonra yoluna devam etti.

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