"Yolculara tek tek GBT sorgusu yapılıyor” iddiasına açıklama

" NATO Zirvesi nedeniyle Ankara 'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor" iddiasına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama yapıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi.

NATO Zirvesi kapsamında Başkent genelinde gerekli ek güvenlik tedbirlerinin alındığı vurgulanan açıklamada, “Uçak, tren veya otobüs terminallerinin içinde, somut bir güvenlik gerekçesi ya da şüphe olmadıkça yolcuların durdurularak GBT sorgusuna tabii tutulması gibi bir uygulama söz konusu değildir.” denildi.

DMM, kentte alınan güvenlik tedbirlerini çarpıtarak kamuoyunda panik, korku ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı algısını oluşturmaya çalışan manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.