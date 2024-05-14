Yolcuların ihbar ettiği şoför alkollü çıktı

Edirne'de yolcuların ihbarı üzerine durdurulan midibüs şoförü H.K., 1.45 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücüye 16 bin 4 lira ceza uygulandı.

Yolcuların ihbar ettiği şoför alkollü çıktı

'de, şehir içi ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) bağlı 22 M 0005 plakalı midibüste bulunan yolcular, şoförün alkollü olduğundan şüphelenmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Polis ekipleri H.K.’nın kullandığı midibüsü Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü H.K.’nın 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye çeşitli maddelerden 16 bin 4 lira ceza uygulanıp, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.

Midibüsteki yolcular ise başka bir minibüsle yolculuklarına devam etti.

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