Yolcularla tartışan şoför otobüsü terk etti

Bursa'da Emek-Atatürk Caddesi hattında yolcu taşıyan, BURULAŞ'a ait özel halk otobüsü şoförü, öğle saatlerinde iddiaya göre durakta inmek isteyen bir yolcuya kapıyı açmadı.
Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı.
Şoför, kendisine tepki gösteren yolculara hakaret etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda bir süre sonra, yol kenarına çektiği otobüsten inen şoför, küfrederek uzaklaştı.
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