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Yolcularla tartışan şoför otobüsü terk etti

Bursa'da yolcularla tartışıp hakaret eden otobüs şoförü, daha sonra yol kenarına çektiği araçtan inip uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yolcularla tartışan şoför otobüsü terk etti

'da Emek-Atatürk Caddesi hattında yolcu taşıyan, BURULAŞ'a ait özel halk otobüsü şoförü, öğle saatlerinde iddiaya göre durakta inmek isteyen bir yolcuya kapıyı açmadı.

Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı.

Yolcularla tartışan şoför otobüsü terk etti - 1

Şoför, kendisine tepki gösteren yolculara hakaret etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda bir süre sonra, yol kenarına çektiği otobüsten inen şoför, küfrederek uzaklaştı.

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