Yolcunun darp ettiği taksici ağır yaralandı

İstanbul Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde gece yarısı seyir halindeki taksinin sürücüsü Erdal Çiçek ile ismi öğrenilemeyen erkek yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Otomobili yolun sağına çekerek taksiden inen Çiçek ile yolcu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yolcunun sert bir cisimle vurduğu ve aldığı darbe sonrası başını kaldırıma çarpan Çiçek, olay yerinde kalp krizi geçirdi.

Yoldan geçen diğer taksiciler ve vatandaşların kalp masajı yaptığı şoför Çiçek, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçmak isteyen saldırgan ise çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren taksicinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

MESLEKTAŞLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Arkadaşlarına destek vermek için hastane önüne giden diğer taksiciler ise duruma tepki gösterdi. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, arkadaşlarının sağlığı için dua ettiklerini söyledi. Taksilerinde kimleri taşıdıklarını bilmediklerini belirten Dündar, şöyle konuştu: "Aracında Azrail'ini taşıyan meslek haline geldik. Tanıkların verdiği bilgiye göre, araç içinde başlayan kavga araç dışına taşıyor. Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vuruyor. Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Kalp masajı yapılarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılıyor. Biz de buradayız, hayırlı haberlerini bekliyoruz."