Yolcunun valizinden 13 kilo metamfetamin çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, yolcu valizinde 13 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Yolcunun valizinden 13 kilo metamfetamin çıktı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcuya ait olduğu belirlenen valiz içerisine gizlenmiş 25 parça halinde, 13 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ' madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...