Yolcuyu dövdüğü iddia edilen İETT şoförü tutuklandı

İstanbul Fatih'te otobüste tartıştığı 74 yaşındaki Kadir Şahin'i dövdüğü iddia edilen İETT otobüsü şoförü Alaaddin M., "Basit yaralama" suçundan tutuklandı.



Olay, cumartesi günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi.

Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisine saldırdığını ileri sürdü.

OTOBÜSTEN İNDİKTEN SONRA BAYILDI

Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.



İETT SORUŞTURMA BAŞLATTI



Şikayet üzerine polisin olaya ilişkin çalışması sürdürülürken İETT de şoför hakkında idari soruşturma başlattı.

İETT yetkililerince alınan ifadesinde şoförün, yolcu yoğunluğu nedeniyle kapıya sıkışmaması için ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini ve bu nedenle aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.

Polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Alaaddin M. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcı tarafından sorgulanan şoför, adli raporlar ve şüphelinin kaçamaklı ifadesi dikkate alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"SONRADAN PİŞMAN OLDUM"

Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Alaaddin M. "Bana pet şişeyi fırlatmaya kalktı. Ben de tutmaya çalıştım. Elimi öne doğru savurunca elim burnuna çarptı. Burnunda sanırım yara varmış. Karşı tarafın özrünü görmedim, özürlü değildi. Sanırım 60-65 yaşları arasındaydı. Ben vurmadım. Karşı taraf babama karşı ağır ithamlarda bulundu. Şahıs araçta bayılmadı. Dışarıda, tam kapısının önünde bayıldı. Ben de sonradan pişman oldum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.



TUTUKLANDI



Mahkeme, dövülen şikayetçinin 74 yaşında olması, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunduğu, kaçma ihtimali bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildi.

Kadir Şahin, otobüs durağından indikten sonra bayıldığını söyledi

"İFTARA GEÇ KALIYORUZ, DEVAM ET"



Olayı anlatan Kadir Şahin, "Fındıkzade'den otobüse bindim. Akbil'i bastım, önümde birkaç kişi vardı. Şoför, 'ortaya ilerleyin, sen de ilerle' dedi. Ben de ilerledim, 'ne bağırıyorsun?' dedim. Benim aşağı inmemi istedi. 'Terbiyesiz adam' dedi. Bana küfür etti, sensin o dedim. Otobüsün içerisinde bir anda kabini açarak bana saldırdı. Bir kişi olayı ayırdı, polisi aradı. Elim yüzüm kan içerisindeyken otobüste oturttular. Şehremini'ndeki karakolun önünde durduk. Arkadaki yolcular 'iftara geç kalıyoruz, devam et' dedi, şoför de polis gelmeden bastı gitti" dedi.



"KANLAR İÇİNDE OTOBÜSLE GELMİŞ"



Oğlu Atilla Şahin, "Babam beni aradı. 'Yolda kavga ettik, bana vurdular' gibi bir şey söyledi. Babam geldi, her tarafı kan içerisinde. Otobüse girdim 'ne oldu' dedim. Şoför dedi ki 'baban bana küfür etti, ben haklıyım'. Küfür ettiyse bu adama vurulur mu, 74 yaşında adama vurulur mu, dedesi yaşında 4-5 hastalığı olan bir adam bu adam. Yüzyıl'dayken bayıldı babam. Ambulans çağırdık. Şehremini'nden kanlar içinde yaralı bir şekilde, Yüzyıl Köprüsü'ne kadar otobüsle gelmiş" diye konuştu.

