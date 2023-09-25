Yolda bulduğu kartla para çekmeye çalışırken yakalandı

Büyükçekmece’de bir kişi yolda bulduğu kartla ATM’den para çekmeye çalışırken, sivil polislere yakalandı.



Olay Mimarsinan Mahallesi’ndeki Marmara Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede devriye atan polis ekipleri, kapüşonlu ve eli yüzü kapalı bir kişinin ATM’ye gittiğini fark etti.

Durumdan şüphelenen sivil polis ekipleri, kişiyi takibe başladı.



Şüphelinin arkasında beklemeye başlayan polis, kameradan yüzünü saklayarak kartla işlem yaptığını gördü. Bunun üzerine R.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.



R.G. kartı sahilde bulduğunu ve kartın şifresini bulabileceğini düşünerek para çekmeye çalıştığını itiraf etti.



Gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede serbest bırakıldı.