Yolda damperi açıldı, felakete neden oldu
Ankara'da yolda ilerlediği sırada damperi açılan ve kömür bandına çarpan kamyona arkasında ilerleyen otomobil çarptı. Araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Çayırhan mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi.
D-140 yolunda Beypazarı istikametine ilerlemekte olan kamyonun damperi bir anda açıldı.
Kamyon bu sırada maden işletmesinin kömür bandına çarptı.
Arkasında ilerleyen otomobil de kamyona çarptı.
Kazada, kamyon şoförü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.B. Ö.B. ve Nevin Ok, yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nevin Ok, kurtarılamadı.
