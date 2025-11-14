Yolda düştü, işçi servisi üzerinden geçti: 1 ölü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Tekin (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yere düştü. İddiaya göre, bu sırada yan yoldan gelen Y.G. idaresindeki 81 AAV 432 plakalı işçi servisi yere düşen Serkan Tekin'in üzerinden geçti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tekin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan Tekin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.