Yolda fenalaşan sürücü hayatını kaybetti: Darp izleri tespit edildi

Çukurova ilçesindeki olay, saat 17.30 sularında Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İlyas Ünalan (54), aracıyla seyir halindeyken fenalaşarak yol ortasında durdu. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, aracı kontrol ettikleri sırada direksiyondaki sürücünün vücudundaki kan izlerini fark etti ve durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Ünalan’ın vücudunda darp izlerine rastladı. Ünalan’ın cesedi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aynı aileden O.C, G.C ve N.C'yi gözaltına aldı.

