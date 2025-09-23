Yolda gördüğü komşusuna saldırıp sokak ortasında dövdü

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde oturan O.G. isimli şüpheli, beslediği köpeklerin çevreye rahatsızlık vermesi nedeniyle polise şikayet edildi.



Bu duruma sinirlenen şüpheli, kendisini şikayet ettiğini öne sürdüğü R.D.’yi yoldan geçerken durdurup tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, R.D.'yi dövdü.



Yaralanan R.D., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinin ardından O.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, tutuklandı.