Yolda kalan TIR, off-road aracı ile kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan TIR, bir off-road aracının yardımıyla kurtarıldı.

Yolda kalan TIR, off-road aracı ile kurtarıldı

Göksun'un yüksek kesimlerinde bir TIR, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

TIR'ın kayarak hareket edemez hale geldiği öğrenilirken, çevrede bulunan off-road tutkunları hemen devreye girerek TIR'ı güvenli bir şekilde çekmeyi başardı.

Off-road sporcusu Sefa Güzelbulut, aracıyla TIR'ı çekerek kurtardı. Mahsur kalan TIR şoförü, yardım eden ekibe teşekkür etti.

Kahramanmaraş-Göksun yolu kar nedeniyle kapandı

Kahramanmaraş-Göksun yolu kar nedeniyle kapandı

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