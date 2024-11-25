Yolda kalan TIR, off-road aracı ile kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan TIR, bir off-road aracının yardımıyla kurtarıldı.
Göksun'un yüksek kesimlerinde bir TIR, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı.
TIR'ın kayarak hareket edemez hale geldiği öğrenilirken, çevrede bulunan off-road tutkunları hemen devreye girerek TIR'ı güvenli bir şekilde çekmeyi başardı.
Off-road sporcusu Sefa Güzelbulut, aracıyla TIR'ı çekerek kurtardı. Mahsur kalan TIR şoförü, yardım eden ekibe teşekkür etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kurtarma
- Kar Yağışı
- Kahramanmaraş