Yolda kalan TIR şoförlerine sıcak çorba ikramı

Ardahan Posof'ta TIR şoförleri kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.



Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu beraberinde ilçe Jandarma Komutanı Hüseyin Çevik ile beraber sürücüleri ziyaret etti.



Soğuk ve kar yağışlı havada uzun saatler bekleyen TIR şoförlerine sıcak çorba ikram edildi.



TIR şoförleri, Kaymakam Kestioğlu'nun ve Jandarma Komutanı Hüseyin Çevik'in kendilerini soğuk ve karlı havada düşünerek sıcak çorba ikramında bulunmasından dolayı teşekkür ettiler.

