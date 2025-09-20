Yolda kalınca akü çaldı, "Neden şikayetçi olmuş anlamadım" dedi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Efe Can Kızıltepe, otomobilinin aküsünün bitmesi üzerine aynı mahallede park halinde bulunan bir aracın kaputunu açarak aküsünü çaldı.

Aracını çalıştırıp evine giden şüpheli, kısa süre sonra mağdur R.A.’nın şikayeti üzerine polislerin mahalleye geldiğini öğrendi. Bunun üzerine Kızıltepe, çaldığı aküyü bir arkadaşına vererek sahibine geri göndermeye çalıştı. Arkadaşı, aküyü polislerin yanında araç sahibine teslim etti. Ancak R.A., şikayetinden vazgeçmedi.

Polis ekiplerince gözaltına alınıp tutuklanan Kızıltepe ifadesinde, “Aküyü yolda kaldığım için aldım. Aküyü aldığım arabanın sahibini mahalleden tanıyorum. Neden şikayetçi olmuş anlamadım” dedi.



TUTUKLANDI



Öte yandan adliye çıkışında kelepçe takılmasına sinirlenen şüpheli, üzerindeki kıyafeti yırttı. Kızıltepe’nin uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere 15 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.