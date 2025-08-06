Yolda karşılaşan aileler çatıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İki aile arasında bir süredir devam eden husumet cinayetle sonuçlandı.

Olay gece saatlerinde Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana geldi.



Aralarında daha önceden husumet bulunan iki aileden 6 kişi Ekinli Mahallesi'nde yolda karşılaştı.



Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, silahlar çekildi.



Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kavgada yaralanan Mustafa K., Numan K., Murat K. ve Emre K. çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Mustafa K. ile Numan K., hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Diğer yaralılardan Murat K.'nin durumunun ağır olduğu, Emre K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinden araçla kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.