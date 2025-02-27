Yolda karşılaştığı eski sevgilisini, annesini ve kız kardeşini bıçakladı

Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki bir AVM'nin önünde karşılaşan A.P. (19) ile eski kız arkadaşı S.A. tartışmaya başladı.



Bir süre sonra S.A, annesi M.A. ve kız kardeşi Z.B.A'yı yanına çağırdı.



Kavgaya dönüşen olay sırasında A.P, eski kız arkadaşını, M.A. ve Z.B.A'yı bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Gözaltına alınan A.P'nin dün de S.A'nın evini taşladığı öğrenildi.