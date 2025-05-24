Yolda yatan köpeği ezip yoluna devam etti
Kuşadası'nda bir tur otobüsü, yolda yatan köpeği ezdi. Sürücünün köpeğin üzerinden geçip, yoluna devam ettiği an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otobüs, yolda yatan köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti.
Olay, dün sabah 08.30 sıralarında Türkmen Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen tur otobüsünün şoförü, yolda yatan sokak köpeğini ezdi.
Köpeğin üzerinden geçen şoför, yoluna devam etti.
Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
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