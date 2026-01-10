Yolda yatan köpeği ezip, yoluna devam etti

Bolu Merkez ilçeye bağlı Doğancı köyünde aracıyla yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçen sürücü, aracın altında bir süre sürüklenen köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti.

Acı içinde kıvranan köpek, sürünerek yol kenarına kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.