Yolda yüreyen vatandaşın başına briket düştü
Elazığ'da yolda yürüyen vatandaşın başına, inşaat halinde binadan briket düştü.
Elazığ'da yolda yürüyen ismi öğrenilmeyen erkeğin başına, inşaat halindeki binadan briket düştü.
Çevredekilerin müdahalesiyle yığıldığı yerden kaldırılan yaralı, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
