Yolda yürürken 700 bin TL'lik altınlarından oldu

Adana'da bir kadının çantasından yaklaşık 700 bin TL değerindeki altın, yankesicilik yöntemiyle çalındı. Yapılan operasyonla yakalanan hırsız, tutuklandı.

Yolda yürürken 700 bin TL'lik altınlarından oldu

'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde Aliye Y., yürüdüğü sırada sırt çantasından cüzdanının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Cüzdan içerisinde 1 adet 7 çeyrekli bilezik, 5 adet çeyrek , 4 adet altın bilezik ve 100 gram altın ve 10 bin TL nakit para bulunduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmada 700 bin TL değerinde altın hırsızlığını Mehmet Ali A.'nın (44) yankesicilik yöntemi ile gerçekleştirdiğini belirledi.

Yolda yürürken 700 bin TL'lik altınlarından oldu - 1 Şüpheli Mehmet Ali A.

TUTUKLANDI

Şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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