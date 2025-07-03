Yolda yürürken 700 bin TL'lik altınlarından oldu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde Aliye Y., yürüdüğü sırada sırt çantasından cüzdanının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Cüzdan içerisinde 1 adet 7 çeyrekli bilezik, 5 adet çeyrek altın, 4 adet altın bilezik ve 100 gram altın ve 10 bin TL nakit para bulunduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmada 700 bin TL değerinde altın hırsızlığını Mehmet Ali A.'nın (44) yankesicilik yöntemi ile gerçekleştirdiğini belirledi.