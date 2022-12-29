Yolda yürürken düşen kişinin üzerinden otomobil geçti

İstanbul Kağıthane'de dengesini kaybedip düşen bir vatandaşın üzerinden otomobil çekti.
Kağıthane'nin Çeliktepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Yaşar Şahin yolda yürürken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada yoldan geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Yaralanan kişi çevredekilerin yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDEN ÇIKINCA ŞİKAYETÇİ OLDU
On gün sonra iyileşen Yaşar Şahin, polis merkezine giderek kendisine otomobil çarptığını söylemesi üzerine Çeliktepe Suç Araştırma Büro Amirliği görevlileri sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Yapılan incelemelerde Şahin’in üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan ekipler Muzaffer E.’yi gözaltına aldı.