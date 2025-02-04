Yolda yürürken kalp krizi geçirdi, dakikalar süren kalp masajıyla hayata döndü
Eskişehir’de 76 yaşındaki bir adam yürürken kalp krizi geçirdi. Bu sırada sokaktan geçen bir doktor ve gelen sağlık ekibinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Erdal Oytan, hayata geri döndü. Sedyeyle ambulansa taşınan adam, hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir’de bir kişi yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi.
Erdal Oytan isimli adam Odunpazarı ilçesindeki Taşbaşı Çarşısı önünde yürürken fenalaştı.
Yere yığılan 76 yaşındaki Oytan’a bu sırada sokaktan geçen bir kadın doktor fark ederek ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Oytan’a, dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdü.
Sedyeyle ambulansa taşınan Oytan, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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