Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Batman'da 47 yaşındaki Mehmet Emin G., yolda yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, akyam saatlerinde Çarşı mahallesinde meydana geldi.

47 yaşındaki Mehmet Emin G., yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağından vurulan Mehmet Emin G., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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