Yolda yürüyen kadını taciz edip dövdü

Samsun'da Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda 5 Mart'ta iddiaya göre D.K. (30) isimli kadın, yolda yürüdüğü sırada S.A.'nın (33) sözlü tacizine uğradı.

S.A., kendisine cevap vermeyen kadını dövdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, dün S.A.'yı yakaladı. Soruşturma sürüyor.