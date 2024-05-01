Yolda yürüyenleri korkutup saldıran 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de yolda yürüyen gençleri korkutup 1 kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı.

Yolda yürüyenleri korkutup saldıran 4 şüpheli tutuklandı

Olay, 28 Nisan'da İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana geldi.

Yolda yürüyen bir grup genç, yanlarına yaklaştıkları gençleri bağırıp, üzerlerine yürüyerek korkutarak, küfretti. Ardından karşı gruptaki gençlerden birini darbedip burnunu kıran şüpheliler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüde o sırada sokaktan geçen bir kadın ve çocuğun da panik yaşadığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ.'yi dün gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ., 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

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