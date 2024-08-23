Yoldaki çukura lastiği sıkışan çöp kamyonu kurtarıldı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mithatpaşa Mahallesi'nde içme suyu hattındaki arızaya müdahale etti.

Kazı yaparak su borusunu tamir eden ekipler, açtıkları çukuru kapattı.



Tamirat sonrası yoldan geçen Gömeç Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonunun arka lastiği, söz konusu alanda oluşan çukura sıkıştı.



Kamyonun kurtarılması için olay yerine gelen ekipler, iş makinesiyle aracı arka tarafından ittirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ekipler, halatla önden çekerek kamyonu çukurdan çıkardı.



Parke taşlı zemindeki çukurun yeniden kapatılması için çalışma başlatıldı.