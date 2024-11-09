Yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücüye otomobil çarptı

İbrahim Halil D. (33), Nusaybin-Cizre kara yolu Hasantepe Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken yolda bir lastiğin olduğunu gördü.



Aracını kenara çeken İbrahim Halil D, kazaya sebebiyet vermemesi için lastiği yoldan kaldırmak istedi.



Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen 33 BV 5512 plakalı otomobil, İbrahim Halil D'ye çarptı.



İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Halil D. kurtarılamadı.