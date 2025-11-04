Yoldaki TIR'dan koyun çaldılar, kaza yapınca hayvanları bırakıp kaçtılar

Diyarbakır'da seyir halindeki TIR'dan motosikletle koyun çalan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, 30 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi.

Seyir halindeki koyun yüklü TIR'a sepetli motosikletle yaklaşan iki kişi, dorsenin arka kapısını açtı.

Şüphelilerden biri koyunları dorseden alıp, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı.

Olay anı, yolda başka araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BİR SÜRE SONRA KAZA YAPMIŞLAR

Şüphelilerin yakalanması yapılan çalışmada, şüphelilerin kullandığı motosikletin olaydan kısa süre sonra hasarlı trafik kazasına karıştığı belirlendi.

HAYVANLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Kazadan sonra şüphelilerin, motosikleti ve çaldıkları hayvanları bırakıp yaya olarak kaçtıkları tespit edildi.

Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, çalınan hayvanlar ise sahibi Fesih Karataş'a teslim edildi.

Karataş, emniyetteki ifadesinde yedi küçükbaşının çalındığını ancak şüphelilerin kaza yapması üzerine hayvanları bırakıp kaçtıklarını, ekiplerin hayvanları bulup kendisine teslim ettiğini söyledi.

SUÇ KAYITLARI VAR

Ekiplerin çalışmasıyla belirlenen şüpheliler S.V. ve M.M., yakalanıp gözaltına alındı.

Kontrollerinde S.V.'nin çeşitli ve taksirle yaralama suçlarından altı, M.M.'nin ise farklı suçlardan iki kaydının olduğu belirlendi

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

