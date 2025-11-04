Yoldaki TIR'dan koyun çaldılar, kaza yapınca hayvanları bırakıp kaçtılar

Diyarbakır 'da TIR'dan koyun çalan iki şüpheli yakalandı.

HAYVANLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Kazadan sonra şüphelilerin, motosikleti ve çaldıkları hayvanları bırakıp yaya olarak kaçtıkları tespit edildi.

Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, çalınan hayvanlar ise sahibi Fesih Karataş'a teslim edildi.

Karataş, emniyetteki ifadesinde yedi küçükbaşının çalındığını ancak şüphelilerin kaza yapması üzerine hayvanları bırakıp kaçtıklarını, ekiplerin hayvanları bulup kendisine teslim ettiğini söyledi.

SUÇ KAYITLARI VAR

Ekiplerin çalışmasıyla belirlenen şüpheliler S.V. ve M.M., yakalanıp gözaltına alındı.

Kontrollerinde S.V.'nin çeşitli hırsızlık ve taksirle yaralama suçlarından altı, M.M.'nin ise farklı suçlardan iki kaydının olduğu belirlendi

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.