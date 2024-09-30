Yoldan çıkan cip devrilmekten son anda kurtuldu
Bolu’da bariyerleri aşarak yoldan çıkan cip, çarptığı ağaçlar sayesinde devrilmekten son anda kurtuldu.
Kaza, Mudurnu-Akyazı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametinde seyreden E.G. idaresindeki 23 EZ 963 plakalı cip, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan cip, bariyerleri aşarak yoldan çıktı. Cip, çarptığı ağaçlar sayesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten devrilmeden kurtuldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün yaralanmadığı belirlendi.
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