Yoldan çıkan kamyonet, 70 metreden yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yaylalı köyü mevkisinde meydana geldi.

Yaylada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 28 ABY 165 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp yaklaşık 70 metre yuvarlandı.

Kazayı fark edenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonetten çıkarılan Oktay Tozlu ile Muhammer Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

