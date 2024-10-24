Yoldan çıkan servis aracı şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaza, Kapullu Mahallesi 920 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Z.T. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Yan duran minibüste yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik polisleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.