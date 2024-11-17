Yoldan çıkan TIR trafiği kapattı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yağışlı havanında etkisiyle yoldan çıkan TIR'ın kasası yolu boydan boya kaplarken, trafik kısa süreliğine durdu.

Yoldan çıkan TIR trafiği kapattı

Edinilen bilgiye göre 'ın Sarıkaya İlçesine bağlı Sarıhamzalı Köyü yakınlarında yağışlı havanında etkisi ile kontrolden çıkan TIR şarampole indi. TIR'ın kasası yolu boydan boya kaplayınca, jandarma ekipleri gelene kadar durdu. Jandarma ekiplerinin kaza yerine gelmesinin ardından kısa sürede TIR yolun ortasından kaldırıldı ve yol trafiğe yeniden açıldı.

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