Yoldan çıkan TIR trafiği kapattı

Edinilen bilgiye göre Yozgat'ın Sarıkaya İlçesine bağlı Sarıhamzalı Köyü yakınlarında yağışlı havanında etkisi ile kontrolden çıkan TIR şarampole indi. TIR'ın kasası yolu boydan boya kaplayınca, trafik jandarma ekipleri gelene kadar durdu. Jandarma ekiplerinin kaza yerine gelmesinin ardından kısa sürede TIR yolun ortasından kaldırıldı ve yol trafiğe yeniden açıldı.