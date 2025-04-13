Yoldan çıkıp bina duvarına çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkıp bina duvarına çarptı. Kazada, iki kişi hayatını kaybetti.
Şırnak'In Silopi ilçesinde henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkıp bina duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan kontrolde Yiğit ve Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. ,
Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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