Yoldan geçen araçları taş yağmuruna tuttu: İstanbul'da ilginç olay

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle çevredeki araçlara taş attı.

O esnada yoldan geçen bir motosikletliye de saldıran kadın, iterek yere düşürdü.

Elindeki taşları, etraftaki araçlara ve motosikletliye atan kadını çevredekiler sakinleştirmekte güçlük çekti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kadını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

Polis ekipleri saldırgan kadını gözaltına aldı.