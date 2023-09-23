Yoldan geçenlere silah gösteren alkollü şahsa polisten suçüstü

Olay, Edirne’nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi.



Edirne’de gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşları belindeki tabancayı göstererek korkutan alkollü şüpheli B.S.’yi o esnada olay yerinden geçen polis ekipleri suçüstü yakaladı.

B.S.’nin şüpheli hal ve hareketleri devriye gezen polis ekiplerinin de dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşların da şikâyetleri üzerine polisler, şüpheli şahıs B.S.’nin üst aramasını yaptı. Polisleri görünce ellini beline atan şahsa hızlı bir şekilde müdahale edildi.

Polis memurlarına zorluk çıkaran şüpheli şahıs B.S.’nin yapılan üst aramasında üzerinde bulunan silaha el konuldu. Çevredeki vatandaşlar da polis ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçildiğini ifade etti.

Polislere de hakaret eden B.S. görevi başındaki memurların sabrını ise sonuna kadar zorladı. Polis memurları soğukkanlı davranarak gerekli müdahaleyi yaptı ve şüpheli B.S.'yi gözaltına aldı.

