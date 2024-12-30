Yoldan geçerken kurşunların arasında kalmıştı! Cinayet şüphelisi 266 gün sonra yakalandı

Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 6 Nisan saat 15.00 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, İbrahim Efe Keskin ile Aydın T.'nin bindiği motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklettekiler, otomobil sürücüsünü dövmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförleri, "Eşinin yanında bir kişi dövülmez" diyerek Keskin ile Aydın T.'yi dövdü. İbrahim Efe Keskin, arkadaşı Aydın T.’nin kullandığı motosikletle aynı gün saat 20.00 sıralarında kendilerini döven şoförlerin bulunduğu taksi durağına tabancayla ateş açtı. Bu sırada babaannesine gitmek üzere motosikleti ile yola çıkan Ahmet Karatepe, kurşunların arasında kaldı. Karatepe sırtına isabet eden kurşunla yere yığılırken, şüpheliler 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Karatepe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, saklanabilecekleri adreslere çok sayıda baskın yaptı. Şüphelilerin kent dışına çıktıkları tespit edildi.

EVDEN HİÇ ÇIKMAYIP, PAKET SİPARİŞLE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIŞ



Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silahı kullanan şüpheli İbrahim Efe Keskin’in bir süre önce kente döndüğü bilgisine ulaştı. Gidebileceği adreslerin bulunduğu bölgelerde araştırma yapan ekipler, şüphelinin Ova Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Şüphelinin yakalanmamak için evden çıkmadığı, ihtiyaçlarını ise paket servis ile karşıladığı saptandı.



GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN SUÇLAMAYI REDDETTİ



Polis, 28 Aralık'ta saklandığı adrese düzenlenen operasyonda Keskin’i, cinayetten 266 gün sonra yakaladı. Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği’ne teslim edilen İbrahim Efe Keskin, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmesine karşın, "Böyle bir olay hiç yaşanmadı. O tarihlerde o caddeden hiç geçmedim, kimseyi vurmadım." dedi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli Aydın T.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.