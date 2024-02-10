Yolu şaşırdı: Aracıyla 5 metrelik istinat duvarından aşağı düştü

Olay, Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Toptancı halinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün toptancı halinden çıkış yolunu şaşırması sonucu 5 metrelik istinat duvarından alt yoldaki park halindeki TIR'ların önüne düştü.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde ve bir TIR'da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaza sonrası inceleme başlattı.

Vatandaşlar ise bölgede sürekli aynı şekilde kazalar yaşandığı ancak önlem alınmadığını belirterek, başka kazaların yaşanmaması adına bariyer yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.