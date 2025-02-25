Yolun karşına geçerken kamyonun altında can verdi

Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 77 yaşındaki Ali Gündeşli hayatını kaybetti. Kamyon şoförü M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yolun karşına geçerken kamyonun altında can verdi

Kaza, saat 10.00 sıralarında Trabzon Bulvarı'nda meydana geldi. M.K. (50) yönetimindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gündeşli'ye çarptı.

Kazada, Gündeşli kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Gündeşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Gündeşli'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kamyon şoförü M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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