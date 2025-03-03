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Yolun karşına geçerken otomobilin altında kaldı

Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yolun karşına geçerken otomobilin altında kaldı

Kaza, gece geç saatlerde -Kahta kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

S.Ö. yönetimindeki otomobil, Hasancık köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bilal Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bilal Kurt'un cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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