Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçen anne ve oğluna otomobil çarptı

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, -Kurtalan kara yolu Afetevleri Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsen Eker (43) ve oğlu Muhammed Talha Eker'e (11) çarptı.

Kazada, anne ve oğlu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

