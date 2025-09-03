Yolun karşısına geçen kadın TIR'ın altında kaldı

Kırklareli'nde yolun karşısına geçen kadına TIR çarptı. Ağır yaralanan kadı hastaneye sevk edildi.

Halil T.'nin kullandığı TIR, Yayla Mahallesi Çamlık Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek G.'ye çarptı.

TIR'ın altında kalan Dilek G. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Halil T. gözaltına alındı.

