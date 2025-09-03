Yolun karşısına geçen kadın TIR'ın altında kaldı

Halil T.'nin kullandığı TIR, Yayla Mahallesi Çamlık Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek G.'ye çarptı.



TIR'ın altında kalan Dilek G. ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Sürücü Halil T. gözaltına alındı.