Yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı

Şırnak-Cizre kara yolunun 7’nci kilometresinde, araç muayene istasyonu mevkiinde trafik kazası meydana geldi.



Hasan K., yaya olarak karşıya geçmek isterken Mikail Ö.'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Hasan K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan K.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Sürücü Mikail Ö., gözaltına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.