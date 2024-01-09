Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesi Solak yol ayrımı mevkisinde yaşandı. 76 yaşındaki Muammer Güney, oğlu Adnan Güney ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mustafa K. idaresindeki 67 ACL 394 plakalı Tofaş marka araç, Muammer Güney'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere savrularak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muammer Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Mustafa K., kazadan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güney'in cesedi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Güney'in yakınları hastane bahçesine gelerek gözyaşı döktü.

